Willem Vissers: Kijk vanavond nog één keer naar Arjen Robben, met een traan in de ooghoek

Vanaf de eerste keer dat ik Robben zag, toen de 16-jarige jongen die in naam van FC Groningen de defensie van Feyenoord tureluurs dribbelde, is mijn gemoed verlicht door zijn soli en schoten, door zijn talloze pogingen wedstrijden te beslissen. Hij is de individualist in de teamsport. De ene keer kwetsbaar, voor het oog van miljoenen, dan weer ongenaakbaar.



In 2004, in zijn laatste seizoen bij PSV, schreef ik een maandelijkse column met hem voor de Volkskrant, in de aanloop naar zijn eerste eindtoernooi, het EK in Portugal. In deel 1 zei hij: 'Ik ben een liefhebber. Als ik een bal zie, trap ik ertegen. Dan ga ik een beetje pielen.' Zo heeft hij eigenlijk altijd gevoetbald, tot op 33-jarige leeftijd toe. Een beetje pielen verheven naar het hoogste niveau.