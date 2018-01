Willem Vissers: Camiel, doe ons een lol en vertrek

Zoek een baantje in de grotten, Camiel

Natuurlijk, vergeving is mogelijk, dat weten wij katholieken als de besten. Maar vergeten is iets anders, en dat is hier het megaprobleem. Nooit meer zullen insiders in de sport Eurlings serieus nemen, zeker niet in Nederland. Hoe kan iemand met een aantekening voor huiselijk geweld meepraten over bijvoorbeeld grensoverschrijdend seksueel gedrag van trainers jegens pupillen, een thema dat vermoedelijk nog veel prominenter op de agenda komt te staan dan het al staat?



Het is sneu voor Eurlings dat een driftbui hem opbreekt, maar het is niet anders. Hem past nederigheid. Deze baan in de publieke sfeer past hem niet langer. De brief van Eurlings aan tal van sportjournalisten is geschreven in zijn woonplaats Valkenburg. Daar ligt tevens de oplossing. Zoek een baantje in de grotten, Camiel.



