Wilde u graag een zoon? Ik ben bereid me als zoon te verhuren

'Twee jaar geleden begon Kazushige Nishida, een kantoormedewerker van in de zestig uit Tokyo, een parttime vrouw en dochter te huren.' Zo begint het prachtige artikel van Elif Batuman in The New Yorker over een fenomeen dat zich vooralsnog vooral in Japan voordoet: je kunt familieleden, collega's en jeugdvrienden huren. Om problemen en schaamte te voorkomen. Je ouders willen dat je een partner hebt, dus huur je af en toe een partner, maar ook om reëel gemis op te vullen. Let wel: het is geen prostitutie, meer dan elkaars hand vasthouden is niet toegestaan.