Wil je echt voor jezelf opkomen, jongeman, sluit je dan aan bij de feministen

Het was me even ontgaan, maar blijkbaar is het patriarchaat opgeheven. Althans, dat verklaarde emeritus hoogleraar Frank Koerselman in een Volkskrant-artikel van Hassan Bahara en Annieke Kranenberg. Ik was al bijna taart en champagne aan het regelen - missie geslaagd, niets meer aan doen, alle feministen kunnen onmiddellijk en voor onbepaalde tijd met hun billen bloot melk uit een kokosnoot gaan drinken - toen ik las dat Koerselman dit geen reden voor een feestje vindt, maar een slechte zaak. Want 'mannen willen domineren', dus is het 'fanatieke gelijkheidsdenken' gedoemd te mislukken en komt er een tegenbeweging die 'de sterke man' omarmt.