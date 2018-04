Wijs niet altijd naar de veehouderij, maar neem andere maatregelen om minder CO2 uit te stoten

Volgens de Raad van de Leefomgeving moet de veestapel krimpen, en moeten consumenten minder vlees en zuivel eten om minder CO2 uit te stoten (Voorpagina, 4 april). De veehouderij heeft de afgelopen jaren echter al tal van inspanningen geleverd om bij te dragen aan een schoner milieu. Zo is de veestapel flink gekrompen. Er loopt al een fors aantal minder melkkoeien rond. In 1980 waren dat er 2,4 miljoen en in 2016 nog maar 1,7 miljoen. Het aantal varkens is gedaald van 13,9 miljoen in 1990 naar 12,6 miljoen in 2016.



Intussen is het aantal mensen dat in Nederland woont, gestegen van 14 miljoen in 1980 naar 17 miljoen in 2016. Het aantal auto's nam toe van 4 miljoen in 1980 naar 12 miljoen in 2016 en het aantal vliegbewegingen op Schiphol van 185 duizend in 1980 naar 480 duizend in 2016.



Om minder CO2 uit te stoten, wordt het tijd voor minder auto's en vliegbewegingen. Laat een vliegvakantie maar eens wat duurder worden en stop met de ontwikkeling van Lelystad Airport. Ook moet de rem worden gezet op de groei van de bevolking. Zulke maatregelen zetten pas echt zoden aan de dijk in plaats van continu met het vingertje naar de veehouderij te wijzen.



De landbouw is onmisbaar voor de economie. In 2017 werd 91,7 miljard euro aan landbouwproducten geëxporteerd naar het buitenland. De Nederlandse boeren voeden de wereld. Een wereldprestatie.



Monique Jansen, Rijsbergen