Wie zijn werknemers waardeert, zorgt op zijn minst voor goede koffie op het werk

Goede koffie op het werk is een mensenrecht. Hieraan dacht ik weer eens - ik heb een simpel brein waarin een beperkt aantal gedachten elkaar dag in dag uit afwisselen - toen ik laatst bij de provincie Gelderland moest zijn. Het schitterende Huis der Provincie in Arnhem is het eerste overheidsgebouw dat na de oorlog werd gebouwd en is daarmee een symbool van wederopbouw na de verschrikkelijke bombardementen in de Tweede Wereldoorlog.



De vriendelijke dames van de receptie maanden mij om tijdens het wachten een kopje koffie te nemen: 'Hij is heel lekker'. Ze glunderden er zowaar bij.