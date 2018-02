Wie wil verantwoordelijk zijn voor een land waarin criminelen hun gang kunnen gaan?

De Nederlandse politiebond weet de aandacht te vangen. Een gewoon pleidooi om meer geld, meer personeel en betere arbeidsvoorwaarden zou tamelijk ongemerkt voorbij zijn gegaan. Nu de bond de conclusie trekt dat Nederland is afgegleden naar een narcostaat waar politie en justitie alle grip op hebben verloren, zijn kabinet en Tweede Kamer meteen bij de les. Politici duikelen over elkaar heen om hun zorgen over de toestand te uiten. Wie wil verantwoordelijk zijn voor een land waarin de recherche dusdanig onderbezet en zo slecht toegerust is dat criminelen steeds makkelijker hun gang kunnen gaan?



Het pleidooi van de bond past uiteraard in de reeks claims die vrijwel alle publieke sectoren inmiddels hebben neergelegd. De onderwijzers, de verpleegkundigen, de militairen en nu dus de rechercheurs: ze vinden dat het na zuinige jaren tijd is voor investeringen. De politiemensen hebben daarbij de burgemeesters, hun eigen hoofdcommissarissen en de wetenschap aan hun kant: ook uit die hoeken komen waarschuwingen dat de opsporing steeds slechter is opgewassen tegen de steeds brutalere criminele netwerken. Netwerken die doordringen in de bovenwereld, tot in het openbaar bestuur.

