Wie weet zijn er ooit Groningse toestanden in Catalonië, want wie wil er nou een wingewest zijn

De meeste Europese leiders houden zich muisstil na het referendum over Catalaanse onafhankelijkheid, waarbij zondag honderden mensen gewond raakten. Zo niet de Nederlandse premier Mark Rutte. Hij zei maandag dat de Spaanse regering in 'haar recht' staat om zich tegen het Catalaanse referendum voor onafhankelijkheid te keren. 'Premier Rajoy heeft het juridische gelijk aan zijn zijde'. Hij verwees daarbij naar de uitspraak van het Spaanse Constitutionele Hof. Rutte noemde de beelden wel 'heel heftig'. 'We roepen alle partijen op om dit met een dialoog tot rust te brengen.' Er is nu sprake van Catalaanse toestanden. Wie weet ooit van Groningse toestanden. Want wie wil er nou een wingewest zijn. Kortom, op naar Groningen want: proat is gain jenever (praatjes vullen geen gaatjes).