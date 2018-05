Wie veinst dat antisemitisme een islamitisch probleem is, bezoedelt de herinnering aan de Holocaust

'Herdenken in tijden van antisemitisme', luidde de kop van Paul Scheffers column in NRC. Daarin werd het stokpaardje van een bepaald soort rechts bereden: het hedendaagse antisemitisme zou een islamitisch probleem zijn.



Hij negeert het artikel van Leo Lucassen en Annemarike Stremmelaar in NRC over het onderzoek 'Antisemitism and Immigration in Western Europe Today', dat Scheffers opvattingen nuanceert.



Eveneens gaat Scheffer voorbij aan het feit dat bijvoorbeeld in Duitsland antisemitisme vooral van extreem-rechts komt. De AfD wil de Wehrmacht opnieuw vereren. Ja, buitenlanders die Israëlische vlaggen verbranden moeten ook het land uit. Zo kom je tegelijk van joden en moslims af, hopen ze vermoedelijk.