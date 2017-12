Wie nepnieuws wil bestrijden, moet bij zichzelf beginnen

De vraag is bovendien of het verspreiden van desinformatie het grootste probleem is. Is manipulatie van de werkelijkheid niet van alle tijden?

De vraag is bovendien of het verspreiden van desinformatie het grootste probleem is. Is manipulatie van de werkelijkheid niet van alle tijden? In het pre-internettijdperk deden er ook al allerlei onjuiste verhalen de ronde - ook al bleven die toen vaak onzichtbaar. Er ontstaat pas een probleem als er een vruchtbare bodem voor nepnieuws is. Moeten we ons niet meer zorgen maken over de desinteresse voor de feiten?



In de politiek is zeker in Angelsaksische landen sprake van een post-truthtijdperk. Kiezers laten zich vaak liever leiden door emoties dan door feiten en de ratio. Slimme politici spelen daarop in. Zowel de keuze voor Trump als de keuze voor de Brexit werden sterk door emotie bepaald.