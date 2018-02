Wie kijkt naar een rijtje oude schepen weet: duurzame optimisten die zeggen dat alles eenvoudig is, vergissen zich

De buurman staat in badjas op de dijk. Het vriest, het waait en het is nog half donker. Terwijl ik mijn fiets losmaak, probeer ik te zien wat hij uitspookt. Op de weg staat een vaag busje. Er zit iemand in de laadruimte, want er komen donkere zakken naar buiten gevlogen. Ze landen met een plof in de bevroren berm.



De buurman, nog altijd in badjas, begint de zakken haastig naar zijn woonboot te dragen. Ik zou willen helpen, al was het maar uit nieuwsgierigheid, maar zo goed ken ik hem niet en zelf zou ik een partij afgehakte ledematen liever rustig in mijn eentje verwerken.