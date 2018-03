Wie is Nora? Bezoek aan de man achter de moslima

Enis Odaci leest 'bewust' geen krant, zegt hij, wanneer we elkaar voor een moeizaam gesprek treffen in de bibliotheek van zijn woonplaats Hengelo. Odaci bedoelt dat hij geen volledige krant leest, maar 'alle' losse artikelen over islam en 'islamofobie'. En niets anders. 'Dat is mijn werk', verklaart hij. Zodoende vindt Enis Odaci dat de Volkskrant een 'bedenkelijke krant' is geworden. Ook in Trouw is hij teleurgesteld.