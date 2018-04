Wie in de #MeToo-discussie wordt aangeklaagd, kan zich maar moeilijk verdedigen

De hoofdredacteur heeft het stuk vóór publicatie mogen lezen. Hij kon zich vinden in de weergave

Binnen Vice gold kennelijk de afspraak niet met de pers te praten. Uiteindelijk spraken ze vier oud-medewerkers, op anonieme basis. Een van de bronnen was een vrouw wier dienstverband door de hoofd­redacteur niet was verlengd. Dat gegeven ontbrak in het stuk. De auteurs zeggen dat ze wisten van het beëindigde dienstverband, maar dat ze niet hadden overwogen het te melden, 'omdat de vrouw geen rancuneuze indruk maakte'. Toch had dit gegeven niet misstaan, voor een juiste beoordeling (als de zaak de buitenwereld al wat aangaat). Het zet haar verhaal mogelijk in ander daglicht.



Dan de koppeling met eerdere, soortgelijke incidenten bij Vice in de VS. Er lijkt er een verband. Maar welk verband precies, bleef onduidelijk.

Het stuk lijkt onbedoeld te illustreren dat in #MeToo ook slachtoffers kunnen vallen die door verschillende partijen zijn geofferd vanuit steeds ander - en zelfs begrijpelijk - perspectief. Allereerst oud-werknemers, die mogelijk een rekening te vereffenen hebben. Door een werkgever, die in het licht van eerdere publicaties eieren voor z'n geld koos en met enkel de mail in de hand de hoofdredacteur ontsloeg. En door media, die in dat ene feit de rechtvaardiging zagen voor een stuk met naam en rugnummer.



De hoofdredacteur heeft het stuk vóór publicatie mogen lezen. Hij kon zich vinden in de weergave. De krant heeft, in tegenstelling tot enkele andere media, niets gepubliceerd waarvoor geen spoor gevonden was. Mooi. Maar het ongemak blijft. Wie in #MeToo wordt aangeklaagd, kan zich nauwelijks verdedigen. Een reputatie is al snel aan flarden geschoten.