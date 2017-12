Wie de Europese Unie in leven wil houden, moet uitgaan van de realiteit, niet van wensdromen

Voorlopig lijkt het populistische gevaar afgewend. De Brexit-perikelen hebben de eenheid in de EU juist versterkt

De enige rechts-populistische partij die wel wist door te breken, de Oostenrijkse FPÖ, heeft haar anti-Europese tanden verloren. De partij mag meeregeren met de conservatieve ÖVP, maar moest daarvoor wel afstand nemen van haar anti-Europese verleden.



Voorlopig lijkt het populistische gevaar afgewend. De Brexit-perikelen hebben de eenheid in de EU juist versterkt: tot nog toe vormen de EU-landen een gesloten front in de onderhandelingen met Londen. Maar de euforie over het stuiten van de opmars van de anti-Europese populistische partijen dreigt hier en daar om te slaan in overmoed.



De Brexit, klinkt het, is de gelegenheid om flinke stappen te zetten in de richting van een hechte politieke unie. Decennialang hebben de Britten in Brussel op de rem getrapt, nu ze eindelijk opstappen breekt het moment aan om 'door te pakken'.