Westerse landen trekken rode lijn; maar probeer eens maatregelen die zich direct tegen Poetins kleptocratie keren

Er vallen echter fundamentele bezwaren in te brengen tegen deze westerse reactie wat betreft timing, communicatie en middelen. Hadden de bondgenoten het bijvoorbeeld niet beter bij een solidariteitsverklaring kunnen laten, totdat de OPCW haar conclusies zal presenteren? Dat had de overtuigingskracht kunnen versterken.



Het Westen heeft genoeg andere problemen en moet zich niet tot een kunstmatig opgevoerde herhaling van de Koude Oorlog laten verleiden. Het moet helder en principieel reageren op Russische staatsprovocaties en veel duidelijker onderscheid maken tussen Poetins machtsstructuren en gewone Russen, die ook met afgrijzen naar de Russische rijkdom in Londongrad kijken.



In May's eerste reactie onderstreepte ze dat de Britten 'geen ruzie hebben met het Russische volk'. Die boodschap raakt ondergesneeuwd door nieuwe stappen aan te kondigen op het moment dat Rusland in de ban is van de afschuwelijke brand in Kemerovo waarbij, ook door laks overheidsoptreden, tientallen mensen, onder wie veel kinderen, om zijn gekomen. Het Westen faalt vaker in zijn diplomatie, die gewone Russen niet of nauwelijks bereikt en Poetin slechts helpt de bunkermentaliteit te versterken.