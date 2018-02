Welke idioot laat mij op 1 cm van een onvervangbaar ding komen?

Ze zien me aankomen, weer zo'n zzp-armoedzaaier die het mooiste tafeltje komt bezetten, onze gratis wifi leegzuigt en één cappucino per uur bestelt

Niet alleen wat er in dat gebouw hangt en staat ontroert, maar ook dat ze je in de buurt laten van al dat moois. Welke idioot laat mij nou met mijn dikke neus op 1 centimeter van een eeuwenoud onvervangbaar ding komen? Gek zijn ze. Maar dat draagt bij aan de schoonheid. Dat alles van waarde weerloos is, werkt twee kanten op; iets wordt mooier als je het kapot kunt maken. Een hufterproof meesterwerk ken ik niet.



En dan die Aziatische afdeling. Prachtig beeldje van tweeduizend jaar oud, zonder raampje of hekje, niks. Ik wil niet antroposofisch klinken, maar dat ze me zo vertrouwen met iets waar je maar tegen hoeft te blazen om het tot stof te laten vergaan, daar word ik echt eventjes een beter mens van.



Nou, en al dat moois pak ik dus alleen maar mee om een stukje te tikken in de koffiehoek. Ik schaam me even en denk: ze zien me aankomen, weer zo'n zzp-armoedzaaier die het mooiste tafeltje komt bezetten, onze gratis wifi leegzuigt en één cappucino per uur bestelt. Maar het personeel is, zoals iedereen daar, erop geselecteerd dat ze het waard zijn te werken tussen al die schoonheid. In één woord: hoffelijk.