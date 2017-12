Wegkijken is doodzonde, maar andere kant opkijken kan zegen zijn voor de journalistiek

Hoe zou het toch met de stalbranden zijn? Afgelopen zomer verhitte het hellevuur van varkensflat 'De Knorhof' in Erichem (twintigduizend varkens verbrandden levend) nog het hele land, nu lijkt alle verontwaardiging geblust. Niet dat het vuur gedoofd is: na 'Erichem' vonden duizenden biggen de vlammendood in Agelo (Overijssel) en het Friese Nijega, veertigduizend kippen kwamen om in Swifterbant (Flevoland).



Die laatste gebeurtenissen waren goed voor slechts enkele regeltjes in regionale dagbladen. Het tekent de kortademigheid van het nieuws, of beter: van de media - al snel rinkelden de alarmbellen over fipronil-eieren. De lijst van tijdelijke opwinding is moeiteloos aan te vullen (iemand nog iets over het seksistische dumpert reeten op GeenStijl?).



Want zo is de dynamiek geworden van de doorsnee #ophef: die begint bij voorkeur op maandag, eventueel dinsdag. Daarna gaat het er de hele werkweek over in talkshows, op opiniepagina's van kranten en in radiopanels. Op zaterdag volgt het achtergrondverhaal in de bijlage, Bas Heijne plaatst de gebeurtenissen in NRC Handelsblad in alomvattend perspectief. Mogelijk laat nog een politicus er in Buitenhof een laatste lichtje over schijnen, daarna is de lei schoon voor een nieuwe week vol opwinding.

Niet voor niets is #ophef een dagelijks ding op Twitter