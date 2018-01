Weet je wanneer je echt makkelijk rijk was geworden?

En dan op je lauweren rusten en je geld tellen? Welnee! In Californië werd goud gevonden. Als je daar nou net vóór 24 januari 1848 een mooi stukje land had gekocht en wat mensen had ingehuurd om goud te delven, dan was je nu loaded geweest. Zeker als je tegelijkertijd ook had geïnvesteerd in het kledingbedrijf van ene Levi Strauss, die stevige spijkerbroeken ontwierp voor alle goudzoekers. Zelf had je niets hoeven doen! Kwestie van slim zijn.



Als je de opbrengst van dat alles had gestoken in spoorwegen, in olie en in vliegtuigen en vooral niet in zeppelins, had je een mooi kapitaaltje gehad om in 1980 aandelen van Apple te kopen. Als je al die aandelen vervolgens had verkocht in 1990, weer had teruggekocht in 2003 en het dividend had gestoken in onroerend goed in Amsterdam, dat had verhuurd aan studenten of toeristen, en de maandelijkse huur in bitcoins had gestoken, dan was je nu echt schathemeltjerijk geweest.



Een beetje slimme durfkapitalist was daar niet gestopt, maar had een huis gekocht in het Friese dorpje Eastermar en vlak voor de jaarwisseling duizend loten gekocht voor de Postcodeloterij. Man, dat was echt binnenlopen geweest. Ka-tsjing-tsjing! Bling Bling.



Maar ja.