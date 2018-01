Week van het paarse pak: Tinky Winky is dood en Barney de dinosaurus is een tantrische sekstherapeut

Het was een belangrijke nieuwsweek voor mensen die in peuterprogramma's van rond de eeuwwisseling in grote paarse pakken vreemde wezens speelden.



En dat soort weken zijn er maar zelden.



Ten eerste was er de dood van Tinky Winky, ofwel de man die, zoals The Daily Mail het verwoordde, 'het paarse personage met de magische handtas' speelde in Teletubbies. Simon Shelton Barnes, zoals hij blijkt te heten, stierf door bevriezing nadat hij 's morgens op straat in Liverpool in elkaar was gezakt.