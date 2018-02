Wederhoor leidt vaker tot problemen, één telefoontje of mailtje had een wond kunnen voorkomen

Alles hangt af van de afspraak die de partijen hebben gemaakt

De verslaggevers vonden dat in de eerste versie te veel nadruk lag op Wishaupt. Probleem: na berichtgeving door de NOS wilde haast niemand van de school meer met media praten. De verslaggevers vonden toch een nieuwe bron, wat het verhaal concreter (en ook scherper) maakte. De nieuwe versie (die weken bleef liggen totdat zich een actuele aanleiding aandiende) werd niet aan Wishaupt voorgelegd; zij was immers al akkoord gegaan met de weergave van haar citaten, dachten de verslaggevers. Er was geen kwade wil, zeggen ze. Volgens hen sprong Wishaupt er in de nieuwe versie zelfs positiever uit.



Wishaupts ongemak is toch begrijpelijk. De vraag is of hier (interne) regels zijn overtreden.



De gedragsregels van het Volkskrant Stijlboek noemen het vooraf laten lezen van de tekst van een interview ('autoriseren') 'gebruikelijk', maar: 'het is geen plicht'. Alles hangt af van de afspraak die de partijen hebben gemaakt. De stelregel is: 'Gezegd is gezegd'. Doorgaans mag een gesprekspartner die erom vraagt (soms biedt de journalist het zelf aan, die is immers ook niet gebaat bij fouten) een stuk vóór publicatie controleren op feitelijke onjuistheden en onjuiste citaten. Hij/zij heeft niet het recht de strekking van het artikel te wijzigen, aldus het Stijlboek.