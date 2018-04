We mogen best opgelucht zijn als een aanslag geen aanslag blijkt te zijn

Gelukkig, het was geen aanslag. Jens R., de man die zaterdag in Münster tientallen mensen schepte met zijn kampeerbusje, was geen moslim. Hij riep geen 'Allahu Akbar', de doden zijn niet door IS geclaimd. Jens R. was psychisch gestoord en wilde dood. De bewoners van Münster voelen 'ongemakkelijke opluchting' over dat feit, schrijft correspondent Sterre Lindhout: 'Dat Jens R. geen politieke of religieuze motieven leek te hebben, maakt de doden er immers niet minder dood om, en de gewonden niet minder gewond.'