We moeten leren liegen alsof ons leven ervan afhangt

Alex Stone schreef in The New York Times over liegen en kinderen. Liegen blijkt, volgens onderzoek van ontwikkelingspsycholoog Michael Lewis, bij peuters te wijzen op hoge verbale begaafdheid. Andere onderzoeken wijzen uit dat liegende kinderen beter in staat zijn om zich in anderen te verplaatsen.



Liegen is doorgaans een middel om conflicten te vermijden, oftewel liegen is anticiperen op andermans verwachtingen, en daar zijn sociale vaardigheden voor nodig. Kinderen blijken verbazingwekkend goed in liegen.