Wat was het mooi geweest als Ajax een seizoen had beleefd in de geest van Nouri

Af en toe liep een rilling over mijn rug, tijdens een recente ontmoeting met de ouders van Ajacied Donny van de Beek in Genève. Ze gaan waar Donny gaat, ook naar uitwedstrijden in het buitenland. Nu nog meer dan vroeger, sinds Appie Nouri zijn hartstilstand kreeg op een veld in Oostenrijk. Ze zijn de liefhebbende, beschermende ouders van de jonge prof.



Ze vertelden dat Donny nog bijna elke keer huilt als het gesprek over Nouri gaat, dat Donny hem vaak bezoekt in het ziekenhuis, zoals zoveel Ajacieden nog geregeld naast het ziekbed zitten waar Nouri in coma ligt.