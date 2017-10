Wat valt op aan de mensen in Rutte-III?

Max van Weezel

Parlementair journalist Vrij Nederland:



'In Rutte-III zitten geen verrassende keuzes. Het is een dwarsdoorsnede van de bestuurlijke elite van Nederland.



'Het zijn daarbij nogal veel bewindslieden. Ik vraag me af of de constructie van de duo-ministers gaat werken. Bij Buitenlandse Zaken kun je nu al zien aankomen dat het een vechtdepartement wordt met Halbe Zijlstra en Sigrid Kaag. Het zal ook op andere ministeries een getouwtrek worden; de een is minister van Justitie de ander van Rechtsbescherming. Het is de bedoeling dat alle ministers een eigen begroting en ambtenarenapparaat krijgen. Er gaan dus Berlijnse muren binnen zo'n departement worden gebouwd. Ik ga met veel belangstelling volgen hoe dat werkt.



'Er zitten een paar verrassende CDA'ers in het kabinet van wie je je afvraagt: hoe CDA zijn die eigenlijk? De meeste parlementaire journalisten kijken verlangend uit naar hoe het gaat met Ferdinand Grapperhaus, omdat hij bekendstaat als een flamboyante en conflictueuze man. Hij is een voorstander van voltooid leven, dat is nogal on-CDA-achtig. Dat geldt overigens ook voor de CDA-minister van Financiën Wobke Hoekstra, die voor het lesbisch ouderschap en tegen de weigerambtenaar heeft gestemd in de Eerste Kamer. Opmerkelijk, want CDA-leider Sybrand Buma is zelf de conservatieve kant opgegaan, terwijl hij aan de andere kant een aantal redelijk verlichte CDA'ers in het kabinet heeft gezet.'