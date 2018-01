Wat u moet weten over de familie Tamimi

Het is duidelijk, Ahed is een propagandawapen van haar extremistische familie geworden

Waarom is het normaal om een kind van 16 aan te moedigen geweld te gebruiken tegen soldaten? Waar-om wordt geweld tegen soldaten ook in ons land geprezen? Het is duidelijk, Ahed is een propagandawapen van haar extremistische familie geworden. Haar ouders gebruiken haar fysiek en door verheerlijking van terreur voor hun gewelddadige doeleinden, en nu staat haar gevangenisstraf te wachten omdat haar is geleerd dat geweld de juiste weg is.



Geweld moet altijd worden ontmoedigd, zeker als het om kinderen gaat. Wat onze visie op het conflict tussen Israël en de Palestijnen ook is, we zijn het er toch over eens dat kinderen erbuiten gehouden moeten worden? Kinderen horen op school, niet op het strijdveld.



Elad Zigler, opinieschrijver en spreker over het Midden-Oosten en het Israëlisch-Palestijnse conflict.