Wat moeten we met de valse, Amerikaanse romantiek van vallen, opstaan en vooral nooit opgeven?

Elke keer als een mediageniek bedrijf failliet gaat, wordt op radio, televisie en in kranten een dooddoener over de Verenigde Staten van stal gehaald. Ook bij SuperTrash en Olcay Gulsen was het raak. Iemand, ik ben vergeten wie, maar waarschijnlijk was het een opiniemaker, zei op ernstige toon: 'In Nederland spreken we er schande van, maar in de Verenigde Staten word je als zakenman pas serieus genomen als je een paar keer failliet bent gegaan.' Na deze analyse klonk instemmend gemompel. Die Amerikanen hadden er weer eens meer kijk op dan wij.



Even voor wie Olcay en SuperTrash heeft gemist: Gulsen was al bekend, maar werd dit jaar pas echt beroemd door de finale van Wie is de mol?