Wat kunnen we op het gebied van (bio)techniek beter doen in 2018?

Welk cijfer, alles overziend, geeft u 2017? Welk getal hierbij ook in u opkomt, laten we proberen 2018 hoger te laten eindigen. Thuis, op ons werk en met de wereld. Een van de manieren waarop we dat kunnen doen is zoeken naar 'nieuwe combinaties', dingen die we al weten of kunnen combineren met oude of nieuwe vraagstukken, en dan doelbewust zoeken naar een oplossing.



Mijn voorbeeld van hoe 2018 een beetje beter zou kunnen worden dan 2017 is speculatief, omdat ik de (bio)techniek waarover het gaat onvoldoende begrijp. Maar als mijn oplossing onuitvoerbaar blijkt, heb ik in elk geval de gedachte geïllustreerd van het zoeken naar nieuwe combinaties.