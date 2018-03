Wat gebeurt er allemaal op de crèche?

Via onze nieuwe oppas, die doordeweeks op een kinderdagverblijf in Amsterdam werkt, weet ik nu wat er nog meer op crèches gebeurt. Leidsters die meer op hun telefoon letten dan op de kinderen. Juffen die peuters afbekken als die smakken. Een dwars kind dat dusdanig van zijn stoeltje werd getrokken dat hij met zijn hoofd tegen de tafel smakte, en een juf die dat vervolgens 'vergat' te melden. Met haar verhalen kwamen de eigen ervaringen in nieuw daglicht te staan. Op de vorige crèche in Amsterdam was de Dochter op een dag van het speelgoedhuisje gevallen, zo, snuit vooruit de grindbak in, een gebeurtenis die ze nog vaak memoreerde door op onverwachtse momenten op haar neus te wijzen en au te zeggen. Aan het eind van de dag vertelden de leidsters je altijd precies wat je wilde horen, ja hoor, uw kind heeft goed gegeten, bonen met kaas en twee keer opgeschept, toe maar, en ze heeft, even op het schema kijken, anderhalf uur geslapen, keurig hoor, maar op de vraag hoe ze van dat veel te hoge huisje had kunnen flikkeren, hadden ze geen antwoord gehad. Ik keek van de gebutste Dochter naar de zoveelste invalskracht en wist genoeg.



En nu dit weer.



'Hoe was het vandaag?', vroeg ik de Dochter toen ik haar die middag kwam ophalen. Ik keek haar aan, probeerde iets te zien in haar ogen, maar de Dochter begon een brabbelverhaal over klei en konijnen. We fietsten naar huis en terwijl ik mijn neus in haar haren drukte, hoopte ik vurig dat dit verhaal jaren later nog altijd waar zou zijn.



