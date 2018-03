Wat Europa kan leren van Hongkong

Levenslang

Is het een angstig perspectief dat de reus is opgestaan? Niet per se, want de opkomst van China beidt kansen en niet alleen economische

En terwijl men vandaag in Hongkong naar de stembus gaat en de keus is tussen behoud van autonomie of niet, vindt in Beijing het jaarlijkse Nationale Volkscongres plaats. Dit twee weken durende congres waarbij zo'n vijfduizend gedelegeerden samenkomen heeft nu al geschiedenis geschreven: men heeft ingestemd met een amendement op de grondwet waardoor de maximale termijn van twee regeerperiodes voor de president komt te vervallen. In praktijk betekent dit dat Xi Jinping levenslang president kan blijven.



Hiermee worden belangrijke hervormingen die de vroegere leider Deng Xiaoping veertig jaar geleden doorvoerde, teruggedraaid. Deng stelde dat absolute macht, zoals Mao Zedong die had en die tot grote ellende geleid heeft, tegengegaan moest worden. Daarom kwam er een scheiding tussen partij en staat, werden regeertermijnen beperkt en politieke macht ingebed in instituties.



Aan dat alles lijkt nu een eind te komen. Xi heeft alle tijd en ruimte om zijn politieke, economische en militaire macht te versterken. Zo kan hij nationaal zijn politieke visie 'Socialisme met Chinese kenmerken voor een nieuw tijdperk' doorvoeren en internationaal zijn 'Belt & Road Initiatief' uitrollen. Dat is een ambitieus infrastructureel plan om de voormalige zijderoute nieuw leven in te blazen. Pijpleidingen, (spoor)wegen, (lucht)havens etc. zullen vanuit China, via de Centraal-Aziatische Republieken en Europa tot diep in Afrika en Latijns-Amerika reiken om handel te bevorderen.



Of we het leuk vinden of niet: China gaat de wereld veranderen.



De reus is opgestaan. Is dit een angstig perspectief? Niet per se, want de opkomst van China biedt kansen en niet alleen economische. Op technologisch gebied is China de westerse wereld ver voor; China levert inmiddels de grootste bijdrage aan vredesmissies van de VN en vult de gaten die de VS internationaal laat vallen.