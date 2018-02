Wat een opmonterende foto van Jet Bussemaker

Kaag met hoofddoek

De opmerking van Maria van Duren over de foto van minister Kaag met hoofddoek (dat een Nederlandse bewindsvrouw gedwongen wordt dit perverse symbool van vrouwenonderdrukking te dragen) getuigt van een dermate gebrek aan inleving in en begrip van andere culturen dat het stuitend is.



Minister Kaag heeft jarenlang in Arabische landen gewoond en gewerkt, spreekt de taal vloeiend. Als er iemand is die een brug kan slaan tussen Arabische landen en het Westen is zij het wel. Zij is een als een Godsgeschenk en laten wij, arrogante Nederlanders, eens een keer onze zelfingenomenheid de rug toe keren! Het wordt hoog tijd.



Wendy Koolhoven, verpleegkundige, (tien jaar gewerkt in Ghana en Nicaragua) Utrecht