Washington lijkt te hopen dat Erdogan zijn militaire avontuur beperkt tot Afrin, maar hoop is geen strategie

Als dat gebeurt komen de VS in een heel lastig parket: moeten ze de door hen bewapende en getrainde Koerden, die ze nu willen omvormen in een permanente strijdmacht van 30 duizend mensen, laten vallen omwille van de band met Turkije, de strategisch gelegen NAVO-bondgenoot? Of kan president Trump de druk verhogen en nog enige invloed uitoefenen op premier Erdogan (die hij in september nog innig omhelsde met de woorden 'de relaties zijn beter dan ze ooit geweest zijn')?



Officieel zijn Assads Syrië, Rusland en de VS 'bezorgd' over de Turkse inval. Maar Erdogan zei dat hij optreedt met steun van Moskou. De Amerikaanse reactie leek op een balanceeract zonder touw: de erkenning dat Turkije gerechtvaardigde zorgen heeft, vergezeld van een oproep tot matiging.



En Europa? Dat doet alsof zijn neus bloedt.