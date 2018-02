Was Rat uit het bos van Kikker uitzonderlijk net en goed geïntegreerd?

In het befaamde kinderboek Kikker en de vreemdeling van Max Velthuijs lopen dieren over van verontwaardiging als de vreemde Rat in hun bos komt wonen. Varkentje zegt: 'Die vieze Rat moet weg!' Gelukkig leren de dieren Rat daarna beter kennen. Wat blijkt: Rat is schoon, ijverig en behulpzaam. In deze krant trachtte Edward Bronts van de gemeente Amsterdam vooroordelen jegens oprukkende ratten in Nederland weg te nemen: 'Die beestjes vinden ons leuk, ze zijn graag bij ons.' Boze reacties deden nauwelijks onder voor die van Varkentje. Een bioloog repte over wegverzakkingen en rattenbeten in de slaapkamer. Was dit boosheid van mensen die in hun eigen slaapkamers nooit ratten ontmoeten? Of was Rat uit het bos van Kikker een uitzonderlijk nette, goed geïntegreerde, seculiere en gematigde rat?