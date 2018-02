Was Lucebert geen nazi-aanhanger, maar een communist, dan hadden we het hem eerder vergeven

Lucebert een nazi-aanhanger: die zagen we niet aankomen. We kennen hem tenslotte van de kalenderwijsheid 'Alles van waarde is weerloos'. Van broze poëzie. Van abstracte maar toch toegankelijke kunst. Als de welgeschapen keizer van de Vijftigers. In alles het tegendeel van het absolute kwaad van het nationaal-socialisme.



En toch blijkt hij het onverenigbare in zich te hebben verenigd. Hij was weliswaar nog geen twintig toen hij zich voor de arbeidsinzet in Duitsland meldde en de brieven aan zijn vrienden met 'Sieg Heil' en 'Heil Hitler' ondertekende, maar toch. De meest radicale fase van het nationaalsocialisme was al aangebroken. De deportatie van Nederlandse Joden was al praktisch voltooid. Wie zich op dat moment, in de nadagen van de oorlog, tot Hitler bekende, moest wel een gelovige zijn geweest.