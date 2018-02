Wanneer gaat de overheid serieus weerstand bieden tegen de ingenieuze lobby van de tabaksindustrie?

De tabaksfabrikanten verweren zich door te zeggen dat ze zich keurig aan de wet houden. Daar hebben ze op het eerste gezicht gelijk in. Al is wantrouwen op zijn plaats gezien hun verleden van misleiding, doofpotten en leugens.



Wellicht is het beter een rechtszaak aan te spannen tegen de overheid, zoals Urgenda en Milieudefensie eerder deden, om een milieuvriendelijker beleid af te dwingen. Volgens het handvest van de EU is elk land verplicht 'een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid te waarborgen'. Je kunt je afvragen of de Nederlandse overheid aan deze plicht voldoet. Ze kan in ieder geval meer doen, bijvoorbeeld door het toevoegen van aroma's en andere additieven te verbieden of een einde te maken aan het gesjoemel met de filterventilatie.

