Waarom Sybrand Buma op de feestwagen van het populisme springt

De interessantste politieke partij van nu is toch het CDA, dat in de strijd om het bestaansrecht zijn eigen kapitalen vergeet. Het Conservatief Demagogisch Appèl, zeg ik tegen Dave als we elkaar spreken op het Centraal Station in Amsterdam. Schamper lachje. Want dit zijn geen grappen. Steeds verontruster ziet hij zijn partij van koers veranderen: een haakse bocht rechtsaf richting onbehouwen nationalisme, een eind onderweg al naar station xenofobie.



De nieuwe staatssecretaris Raymond Knops mocht het vertellen in De Telegraaf: hij is de 'politiek correcte beeldenstorm beu', de activisten die 'onze tradities' belegeren. Mooi in lijn met de Schoo-lezing van Sybrand Buma, over verweesde Nederlanders die hun banen verliezen 'aan een immigrant'.