Waarom Nederlandse bedrijven meer zouden moeten uitgeven aan onderzoek

Het afstoten van onderzoekers en onderzoeksafdelingen hoeft echter niet altijd rampzalig te zijn. Soms is het slimmer om de ontwikkeling van een nieuw product over te laten aan een start-up, die veel flexibeler kan opereren. Toen het farmaceutisch bedrijf MSD zijn onderzoeksafdeling in Oss sloot (het voormalige Organon), kwamen daar tal van bedrijfjes voor in de plaats die nieuwe medicijnen ontwikkelen. Soms is het nuttig om het fundamenteel onderzoek over te laten aan de universiteit met meer ruimte voor kruisbestuiving en creativiteit. Het bedrijf kan zich dan richten op het in de markt zetten van een nieuw product.



De essentie is echter dat Nederland als geheel relatief weinig uitgeeft aan onderzoek. Bedrijven gaan bovendien steeds sterker op publieke middelen leunen door hun onderzoek aan universiteiten te laten doen, en dat in een tijd waarin de belastingdruk voor bedrijven afneemt.