Waarom mocht 'de mens in de straat' al los?

'Het is een samengeraapt zootje', is de kop boven het artikel dat inwoners van Tubbergen aan het woord laat. Het nieuwe kabinet is nog niet begonnen of 'de mens in de straat' mag los gaan, op basis van losse flodders in de media. Wat is de meerwaarde van dit soort interviews? Geven ze een representatief beeld van hoe er over dit regeerakkoord gedacht wordt? Ik kan met gemak tien positieve reacties uit mijn omgeving ophalen.'



Jan Vos

Groningen



Het straatinterview is als het verfoeilijke 'voxpopje' op tv. Het zegt inderdaad weinig tot niets, makers kunnen er alle kanten mee op. De betrokken regioverslaggever was er zelf ook op tegen, laat hij weten, maar de krant persisteerde. Drie uur liep hij door een winkelstraat van Tubbergen, de helft van de aangesprokenen wilde geen commentaar geven of had geen mening. De rest was overwegend negatief. De les: journalistiek is geen wetenschap, doe dan ook niet alsof.