Waarom mannen als Jon Bon Jovi nooit meet hetzelfde zullen zijn voor Arthur van Amerongen

Mijn favoriete blogspot is Men who look like old lesbians. Oneerbiedig vertaald: mannen die op oude potten lijken. Echt hilarisch is het allemaal niet, maar de webpagina leidt bij mij tot gegniffel en soms een grijnsje.



Jon Bon Jovi, Robert Redford, Kim Jong-Il, Paul McCartney en last but not least Bruce Jenner zijn natuurlijk inkoppertjes maar kom er maar eens op. Je moet gevoel en oog voor die flauwekul hebben en wellicht een redelijk ontwikkelde gaydar.