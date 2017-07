Waarom journalisten Trump magische manipulatieve krachten toedichten

Mocht u twintig minuten over hebben op de camping - en zich niet bevinden op zo'n nieuwerwetse, retraiteachtige plek waar wifiloosheid het nieuwe goud is - dan kan ik u het interview met Trump dat The New York Times onlangs op de site publiceerde van harte aanbevelen. Het is een fascinerende blik in een hoofd waarin weinig coherente gedachtevorming lijkt plaats te vinden, een emotionele achtbaan die je als lezer vaak doet lachen van verbazing, om vervolgens te beseffen dat deze man beschikt over het lot van miljoenen Amerikanen.