Waarom heet de een Rex of Minous, en de ander fermentatievat en melkfabriekje?

Brief van de dag: Een koe is geen fermentatievat

Volgens dierenarts Dijkhuizen hebben de koeien in Nederland een fantastisch leven. Als ze niet al blij in de wei dartelen, staan ze in luxe stallen met ligbedden, bomen en veel mogelijkheden om te relaxen.



Ze geven dan ook wel duizenden liters melk per jaar, deze 'prinsessen'. Je zou zo met ze willen ruilen. Of toch liever niet?



Nergens in het artikel lees ik over de keerzijde van de runveehouderij.



Elk jaar worden de koeien zwanger gemaakt, het kalfje wordt kort na de geboorte weggenomen, en na een jaar of vier/vijf wacht de koeien als dank voor bewezen diensten een afschuwelijke laatste gang naar het slachthuis.