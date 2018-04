Waarom enkele Nederlanders een pro-Russische krant maakten

De man die een gratis krant maakt over Rusland en zijn leider, De Andere Krant, is daar nooit geweest. Dat hoeft ook niet, zegt hij. Op de voorpagina kijken de ijsblauwe ogen van Vladimir Vladimirovitsj gezellig in de lens, en ook met de rest zal Poetin tevreden zijn. Vijftigduizend exemplaren gratis rondgedeeld in Nederland, maar propaganda mag ik het niet noemen. 'Er is geen Russische propaganda. Ik zie het niet.'



Het gaat erom, zegt Rens van den Bulck, dat Nederland een keer de waarheid hoort, in plaats van het eenzijdige beeld opgelegd door kranten als de mijne. Vandaar de koppen: 'Nederland dankt vrijheid aan Rusland' en 'Sowieso is Oekraïne schuldig'.