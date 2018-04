Waarom een gemeente communiceert met dwangsommen

Adri van Ee is zo'n doorpakker waar dit land patent op heeft. De ideeën verlaten direct zijn hoofd, en stollen dan in gebruiksklare realiteit. Gewoon. Doen. Niet doorschuiven maar aanpakken. Kop gebruiken. Handen uit de mouwen in plaats van hand ophouden.



Het lijken wel verkiezingsslogans van de VVD.



Adri's zandsculpturententoonstelling is geen hobby. Het is 24-karaats ondernemerschap. Het heeft een omzet van 3,5 miljoen, plus een subsidie van nul. Nog voor het dorp begint verschijnen langs de weg serieuze borden en banieren, die de ongelooflijke toeristenmagneet daar in het bos bewijzen. Honderdzeventigduizend bezoekers. De eersten die vandaag arriveren, vertellen dat ze er vroeg bij zijn om de vakantiedrukte te mijden.