Waarom de 'natuurlijke' trend emancipatie tegenwerkt

Controle terugwinnen

Achterberg laat zien dat achtergestelde groepen niet per se hun vertrouwen verliezen in de wetenschappelijke methode an sich, maar alleen in de instituten. Als gevolg daarvan gaan ze zelf op onderzoek uit, of vertrouwen ze op mensen in hun omgeving. Dat sluit aan bij de observaties van Eula Biss in haar bekroonde boek On Immunity, waarin ze de weerstand tegen vaccinatie in haar eigen omgeving probeert te begrijpen. Zij beschrijft hoe vrouwen om haar heen het gevoel hebben dat er allerlei beslissingen boven hun hoofd worden genomen, door ondoorzichtige instanties. Niet vaccineren is voor vrouwen een antikapitalistisch statement, en een poging om controle over beslissingen terug te winnen, het heft weer in eigen hand te nemen.



De moderne maatschappij geeft vrouwen dus niet wat ze ervan verwacht hadden. En dat gevoel is misschien wel terecht: van alle waarden van de modernisering is gelijkwaardigheid waarschijnlijk het meest ondergeschoven. Het wordt echt tijd om werk te maken van bijvoorbeeld quota in het bedrijfsleven en de academie, en het salarisgat moet gedicht worden. Maar, vrouwen, wijs ondertussen de modernisering niet af, want daarmee gaat het kind met het badwater weg.



Als we streven naar meer rechten en vrijheden voor vrouwen over de hele wereld, moeten we strijden voor meer modernisering, zeker niet voor minder.