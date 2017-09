Waarom bouwmaterialen, voedsel en water niet inkopen in Midden-Amerika?

Brief van de dag: meer waar voor je geld

Het is allemaal mooi, die hulp voor Sint Maarten, maar alles met het vliegtuig daarheen brengen is zonde van het geld en het milieu. We zitten nu dekzeilen in te vliegen vanuit Nederland. We kunnen veel beter bouwmaterialen - er zijn daar ook bouwmarkten in de buurt -, voedsel en water uit Midden-Amerika halen. Per schip gaat dat best snel. Het geld dat ingezameld is kan voor een gedeelte daar besteed worden. Zinken daken en andere bouwmaterialen kunnen snel ter plaatse zijn. Een paar Nederlanders en eilandbewoners kunnen dit dan coördineren. De klacht was ook dat alles zo lang duurde. En meer waar voor je ons geld.



Anja C. van den Bosch, Hanzehogeschool Groningen, sociale studies