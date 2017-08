Waarom Arnon Grunberg minder wreed over de mens wilde schrijven

De oude opvatting

In mijn essaybundel De troost van de slapstick (1998) schreef ik: 'We hebben al gezien dat een romanschrijver alles mag. Deze regel moeten we uitbreiden. Een romanschrijver mag alles, maar geen reclame maken voor het menselijke ras.' Deze uitspraak was geïnspireerd door de brieven van Flaubert, gebundeld in de serie Privé-domein Haat is een deugd.



Aan zijn moeder schreef Flaubert onder andere: 'Waarom gaan zoveel echtgenoten met hun keukenmeid naar bed?' Maar dat is een zijspoor, het ging mij om zijn mensenverachting en esthetiek.