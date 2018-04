'Dit is politiek op z'n lelijkst,' zegt Jesse Klaver, geciteerd door Frank Hendrickx donderdag in de Volkskrant, tijdens het debat over de dividendbelasting.



Dan heeft Klaver geen idee wat er elders in de wereld gebeurt. Ook beschikt hij over weinig historisch besef.



Verder is er een verschil tussen iets verzwijgen en bewust leugens verkondigen. Als politiek volledig transparant moet zijn zal de politiek verdwijnen en plaatsmaken voor een staatsdictatuur die alleen nog maar waarheden verkondigt, gruwelijke waarheden. Waar nooit mag worden gejokt zal de diplomatie sterven. Daarvoor in de plaats komen kogels, want de kogel liegt nooit.