Het zal niet vaak zijn voorgekomen dat Beethovens Ode aan de Vreugde - het Europese volkslied - onderdeel was van de BBC-promenadeconcerten in de Royal Albert Hall in Londen. Al helemaal niet met een Duitse pianist die een speldje met de Europese vlag in de revers droeg. Maar sinds de ene helft van het Britse electoraat voor Brexit stemde, is de andere helft Europa gaan herwaarderen. Opeens beseffen ze dat een braindrain naar het Europese vasteland tot ontwikkeling is gekomen. Dat de daling van het pond ten opzichte van de vermaledijde euro prijsverhogingen met zich meebrengt. Dat Britse ziekenhuizen straks verstoken zullen blijven van Europese isotopen. En dat de Negende van Beethoven echt niet onderdoet voor Pomp and Circumstance March no. 1 van Elgar. Waar die Brexit niet allemaal goed voor is.