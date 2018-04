VS roept 23 drones terug uit Syrië

Andere landen denken ook na over welke mensen of dingen ze kunnen terugroepen

Nederland heeft geen vertegenwoordiging meer in Syrië en vice versa. 'Er is niemand die we op het matje kunnen roepen of het land kunnen uitzetten. We staan dus machteloos', zegt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. 'De enige optie die we nu nog hebben is eenzijdig ingrijpen. Dat zou betekenen dat ik naar Damascus moet afreizen om Assad op zijn smoel te slaan. Maar daar zal GroenLinks wel weer voor gaan liggen.'



Andere landen denken ook na over welke mensen of dingen ze kunnen terugroepen. Zo wil Frankrijk zijn jihadisten, Noord-Korea de aandacht van de internationale gemeenschap en Libanon de rust in de regio terug.



Syrië heeft boos gereageerd op de diplomatieke sancties. President Assad heeft gedreigd met het terughalen van 23 vluchtelingen.