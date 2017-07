Vrouwenvoetbal heeft niets van een gereguleerde oorlog: het is een andere sport

Zijn eigen aanname - 'Voetbal is gereguleerde oorlog' - leidt tot een interessante conclusie: vrouwenvoetbal is een andere sport. Vrouwen schoppen elkaar niet onder de zoden, stellen zich niet aan, beuken er niet in, de bal blijft maar in het spel, het heeft niets van 'gereguleerde oorlog'.



Kleijwegt vindt juist dát een wezenskenmerk van het echte (ahum, sorry, beter 'echte') voetbal. En hij is er dol op. Durft hij, politiek incorrect te zeggen.



Martijn Kleijwegt is een in Amsterdam wonende Feyenoorder, bleek uit zijn gewraakte brief. Die soort ken ik. Grote bek (Amsterdam) en voorkeur voor hard voetbal (Rotterdam).