Vrouwen aan de top, waarom schiet dat nog steeds niet op?

Het hersenmechanisme waardoor we die onbewuste voorkeur koesteren voor 'ons soort mensen', beïnvloedt ons allemaal en daar zijn we ons dikwijls te weinig van bewust. Maar mensen op verantwoordelijke posities moeten het goede voorbeeld geven. Het zou het broze vertrouwen dat burgers in de politiek hebben, flink goed doen. En niet alleen tijdens verkiezingstijd. We mogen het hele jaar door verwachten dat beslissingsnemers hun onbewuste kloongedrag actief bijsturen en inzetten op ambitieus diversiteitsbeleid, passend bij deze tijd. Onderzoek na onderzoek laat zien dat Nederland internationaal nu wel erg pijnlijk begint achter te lopen. Een gênante gewaarwording voor een zelfbenoemd gidsland dat op het gebied van innovatie zo graag bij de top van de wereld wil horen.



Volgend jaar is het precies honderd jaar geleden dat we kiesrecht voor iedereen invoerden. Zodat elke stem even zwaar zou wegen. En iedereen zich vertegenwoordigd zou voelen. Het staat op papier, maar we hebben het een eeuw later nog niet in de praktijk weten te brengen. We hebben nog een jaar om te laten zien dat we het menen.



Jannet Vaessen is directeur van Women Inc. en auteur van Iedereen Inc.